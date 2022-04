Stand: 26.04.2022 08:32 Uhr Ovtcharov plant Comeback in Deutschland für Anfang Juli

Tischtennis-Profi Dimitrij Ovtcharov plant nach langwierigen Knöchelproblemen für Anfang Juli sein Comeback. Der in Kiew geborene und in Hameln aufgewachsene Weltranglisten-Siebte wird dann für den TTC Neu-Ulm vornehmlich im Pokal und in der Champions League zum Einsatz kommen. Der TTC wurde erst 2019 gegründet. Zum Team gehören außer Ovtcharov: das japanische Wunderkind Tomokazu Harimoto, der schwedische WM-Zweite Truls Möregardh und der Weltranglisten-Sechste Lin Yun-Ju aus Taiwan. | 26.04.2022 08:14