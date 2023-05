Stand: 20.05.2023 15:01 Uhr Ovtcharov gewinnt erstes Spiel bei der Tischtennis-WM

Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov (Hameln) hat bei der Tischtennis-WM in Südafrika als erster deutscher Topspieler die zweite Runde erreicht. Nach starker Aufholjagd besiegte der Olympia-Dritte den Franzosen Can Akkuzu am Sonnabend noch in 4:3 Sätzen. Ovtcharov lag bereits mit 1:3 Sätzen zurück. Auch im fünften und sechsten Durchgang holte er einen 1:5- und 7:9-Rückstand noch auf. | 20.05.2023 15:01