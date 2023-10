Stand: 29.10.2023 20:35 Uhr Ovtcharov gewinnt erstes Spiel bei Frankfurter Tischtennis-Turnier

Der deutsche Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov (Hameln) hat sein erstes Spiel beim WTT Champions Turnier in Frankfurt am Main gewonnen. Der frühere Weltranglisten-Erste zog am Sonntagabend durch einen Sieg in 3:1 Sätzen gegen den Portugiesen Marcos Freitas in die zweite Runde ein. Sein nächster Gegner wird am Montag zwischen seinem deutschen Nationalmannschafts-Kollegen Ruwen Filus und dem schwedischen Mannschafts-Europameister Mattias Falck von Werder Bremen ermittelt. | 29.10.2023 10:18