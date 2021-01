Stand: 30.01.2021 10:32 Uhr Osnabrücks Schmedes: Fünf Millionen Euro Mindereinnahmen

Osnabrücks Sport-Geschäftsführer Benjamin Schmedes rechnet wegen der Corono-Krise mit geringeren Saison-Einnahmen von rund fünf Millionen Euro beim Fußball-Zweitligisten. "Richtig ist, dass sich unsere Verluste dank einer grundsätzlich konservativen Planung im Rahmen halten", sagte der 35-Jährige der "NOZ". "Wir zehren nun davon, dass wir in der vergangenen Saison ein positives Ergebnis von einer Million Euro erwirtschaftet und durch die Transfers von Daniel Thioune und Moritz Heyer zum HSV nennenswerte Transfererlöse als Ergebnis unserer sportlichen Arbeit erzielt haben. Und dennoch prognostizieren wir ein erhebliches Minus am Ende dieser Saison", so Schmedes. | 30.01.2021 10:32