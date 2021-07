Stand: 30.07.2021 10:34 Uhr Osnabrück im DFB-Pokal gegen Werder vor 4.800 Zuschauern

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück kann in der ersten Runde des DFB-Pokals am 7. August (15.30 Uhr) gegen Bundesliga-Absteiger Werder Bremen mit 4.800 Zuschauern planen. Laut Auskunft der Stadt darf der Club auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 35 mit der Anzahl an Fans rechnen. Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der niedersächsischen Stadt über 35. An die Bremer Brücke dürfen demnach auf der Nord- und Südtribüne geimpfte, genesene oder getestete Personen sitzen. Im VIP-Bereich und in der Ostkurve dürfen sich lediglich geimpfte oder genesene Besucher befinden. Für die Gäste sind 250 Anhänger zugelassen. | 30.07.2021 10:34