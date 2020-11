Stand: 20.11.2020 17:31 Uhr Osnabrück gegen Nürnberg ohne Offensiv-Trio

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat weiterhin Personalprobleme. Das Offensiv-Trio Ulrich Bapoh, Christian Santos und Marc Heider wird sehr wahrscheinlich die Partie gegen den 1. FC Nürnberg am Montag (20.30 Uhr) verpassen. Santos und Heider haben überraschend schnell ihre Verletzungen überwunden. "Aber es ist weniger davon auszugehen, dass sie am Montag dabei sind", sagte VfL-Trainer Marco Grote am Freitag.