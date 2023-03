Stand: 16.03.2023 14:13 Uhr Osimhen: "Wolfsburg hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin"

Top-Stürmer Victor Osimhen von der SSC Neapel sieht die Zeit bei seinem Ex-Club VfL Wolfsburg als prägend an. "Die Zeit in Wolfsburg hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin", sagte der 24 Jahre alte Fußballer nach dem Champions-League-Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt in Neapel, bei dem er zwei Tore erzielt hatte. Besonders von Mario Gomez habe er viel gelernt: "Er hat mich geleitet, als er da war, und mir wertvolle Tipps gegeben. Ich bin ihm auf ewig dankbar", so der Nigerianer, der beim VfL nur 14 Bundesligaspiele absolvierte und nun in der Serie A mit 19 Treffern die Torjägerliste anführt. | 16.03.2023 14:12