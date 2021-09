Stand: 08.09.2021 15:06 Uhr Olympiasieger Wellbrock startet beim Weltcup in Berlin

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock (Bremen) startet beim Weltcup in Berlin in die Kurzbahnsaison. Der 24-Jährige steigt beim Auftakt der Wettkampfserie des Weltverbandes FINA vom 1. bis 3. Oktober ebenso auf den Startblock wie seine Verlobte Sarah Köhler, die in Tokio Bronze gewonnen hatte. Das Schwimmpaar führt das deutsche Team in der Hauptstadt an, zu dem 44 Athleten aus dem Olympia- und Perspektivkader des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) zählen. | 08.09.2021 15:06