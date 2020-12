Stand: 13.12.2020 16:26 Uhr Olympiasieger Peiffer kehrt ins Biathlon-Team zurück

Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) wird in den letzten Weltcup-Rennen des Jahres wieder dabei sein. "Er wird auf alle Fälle am Start sein", kündigte Chef-Bundestrainer Mark Kirchner am Sonntag im österreichischen Hochfilzen an. Peiffer war am Freitag aus "privaten Gründen" nach Hause gefahren. Auch ohne den 33-Jährigen war die deutsche Männer-Staffel zum Abschluss des Weltcups in Tirol hinter Olympiasieger Schweden und Norwegen auf Platz drei gelaufen. | 13.12.2020 16:26