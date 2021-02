Stand: 18.02.2021 11:33 Uhr Olympiasieger Kipchoge startet beim Olympia-Marathon in Hamburg

Marathon-Olympiasieger Eliud Kipchoge aus Kenia hat seine Startzusage für den "NN Mission Marathon Hamburg" am 11. April gegeben. Unter dem Motto "Der schnellste Weg nach Tokio" soll mit dem reinen Elite-Rennen in der Hansestadt maximal 100 internationalen Läuferinnen und Läufern die Möglichkeit gegeben werden, die Norm für die Olympischen Spiele im Juli zu erfüllen. "In Hamburg kehre ich an die Wiege meiner Marathon-Karriere zurück", sagte Kipchoge, dessen Marathon-Karriere 2013 mit dem Sieg in der Hansestadt begann. "Ich hoffe, dass ich viele Menschen auf der ganzen Welt inspirieren kann, indem ich ein starkes Rennen in dieser schönen Stadt laufe." | 18.02.2021 11:30