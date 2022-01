Stand: 21.01.2022 09:26 Uhr Olympia ohne Harzerin Hildebrand

Bei Biathletin Franziska Hildebrand hat die Nichtberücksichtigung für die Olympischen Spiele in Peking (4. bis 20. Februar) für Frust gesorgt. Die 34-Jährige vom WSV Clausthal-Zellerfeld hatte "leider fälschlicherweise angenommen, dass die kommenden Rennen in Antholz auch zu einer möglichen Nominierung zählen". Umso größer sei nun die Enttäuschung, "dass ich mich trotz ansteigender Form nicht für Peking qualifizieren konnte", sagte Hildebrand. Der Deutsche Skiverband (DSV) musste seine Nominierung für Olympia nach dem Weltcup in Ruhpolding am vergangenen Wochenende vornehmen. | 21.01.2022 09:25