Stand: 24.07.2021 14:11 Uhr Olympia: Zverev im Doppel-Wettbewerb mit Struff weiter

Alexander Zverev ist im Doppel-Wettbewerb ein erfolgreicher Start bei den Olympischen Spielen in Tokio gelungen. Der Hamburger Tennis-Profi gewann am Sonnabend mit Jan-Lennard Struff (Warstein) etwas überraschend gegen die an fünf gesetzte polnische Paarung Hubert Hurcacz und Lukasz Kubot 6:2, 7:6 (7:5). | 24.07.2021 14:10