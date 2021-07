Stand: 27.07.2021 14:01 Uhr Olympia: Zverev/Struff im Tennis-Viertelfinale

Deutschlands Topspieler Alexander Zverev hat beim olympischen Tennisturnier in Tokio weiter Chancen auf zwei Medaillen. Nach dem Achtelfinal-Einzug im Einzel erreichte der Hamburger am Dienstag im Doppel das Viertelfinale. An der Seite von Jan-Lennard Struff (Warstein) setzte sich Zverev gegen die Franzosen Jeremy Chardy und Gael Monfils mit 6:4, 7:5 durch. Das Duo trifft nun auf Austin Krajicek/Tennys Sandgren (USA). | 27.07.2021 14:00