Stand: 27.01.2022 09:00 Uhr Olympia-Reiter Tebbel zieht in die Niederlande

Der deutsche Springreiter Maurice Tebbel zieht nach dem Verlust seiner Spitzenpferde in die Niederlande. Der 26-Jährige wird ab dem 1. Februar für den Stall von Jan Tops & Athina Onassis in Valkenswaard reiten. Das schrieb der Profi aus dem niedersächsischen Emsbüren auf Instagram. Er habe dort die Chance, "auch weiterhin auf 5* Niveau zu reiten". Tebbel hat derzeit kein Pferd im Stall, um in der internationalen Spitze mitzuhalten. Mit Don Diarado gehörte er im Vorjahr auch zur Olympia-Mannschaft in Tokio. Don Diarado wird auf Wunsch des Besitzers seit ein paar Wochen von Harm Lahde geritten. Chacco's Son wird nur noch in der Zucht eingesetzt. | 27.01.2022 09:11