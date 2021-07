Stand: 27.07.2021 13:56 Uhr Olympia: Ovtcharov im Tischtennis souverän

Mit zwei Siegen an einem Tag ist Dimitrij Ovtcharov im Tischtennis-Wettbewerb der Olympischen Spiele in das Viertelfinale eingezogen. Der 32-jährige Hamelner gewann in Tokio erst gegen den Russen Kirill Skatschkow mit 4:0 Sätzen ((13:11, 11:3, 13:11, 11:4), anschließend gegen den Japaner Koki Niwa mit 4:1 (11:4, 7:11, 11:0, 11:7, 11:9). Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft der letzte im Einzel-Wettbewerb verbliebene Deutsche nun am Mittwoch auf seinen Vereinskollegen Hugo Calderano. | 27.07.2021 15:35