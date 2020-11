Stand: 29.11.2020 15:18 Uhr Olympia-Kader der Turner steht - Toba und Trebing dabei

Mit elf Turnern bereitet sich das deutsche Männer-Team auf die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Sommer vor. Nach einer internen Ausscheidung im Olympia-Zentrum in Kienbaum nominierte Interims-Cheftrainer Valeri Belenki am Sonntag unter anderem Andreas Toba, der den Leistungstest gewann, Glenn Trebing (beide Hannover) und Mika Säfken (Vinnhorst). | 29.11.2020 15:18