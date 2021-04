Stand: 25.04.2021 13:27 Uhr Olympia-Dritter Harutyunyan siegt knapp

Boxer Artem Harutyunyan bleibt auch in seinem zehnten Profikampf unbesiegt. Im Hamburger Universum-Gym besiegte der Olympia-Dritte am Sonnabend den Ukrainer Wladislaw Melnyk (13 Siege, vier Niederlagen) mit 2:1 Punktrichterstimmen (115:113, 115:114, 113:115). Damit gewann der 30 Jahre alte Universum-Boxer den internationalen WBA-Gürtel. Mit diesem rückt der in Armenien geborene Sportler in der Weltrangliste vor. | 25.04.2021 13:26