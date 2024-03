Stand: 20.03.2024 21:32 Uhr Olympia: DFB-Frauen erwischen knifflige Gruppe

Die deutschen Fußballerinnen um Kapitänin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg haben für die Olympischen Spiele anspruchsvolle Aufgaben erwischt. Das Team trifft in Gruppe B auf den viermaligen Olympiasieger USA, den WM-Vierten Australien sowie Sambia oder Marokko. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend in Paris. Bundestrainer Horst Hrubesch zeigte sich dennoch zufrieden. Gespielt wird zweimal in Marseille (25./28. Juli) sowie in Saint-Etienne (31. Juli). Die jeweils zwei Besten der drei Vorrundengruppen kommen ins Viertelfinale, dazu qualifizieren sich auch die beiden besten Dritten. | 20.03.2024 16:05