Olympia-Aus für Rückraumspieler Eric Johansson vom THW Kiel

Rückraumspieler Eric Johansson vom THW Kiel muss sich einer Operation unterziehen und verpasst damit die Olympischen Spiele in Paris. Wie der Handball-Bundesligist mitteilte, muss sich der 23-Jährige einen Knochensporn an der Patellasehne entfernen lassen. Dieser hatte für permanente Knieschmerzen verursacht. Der schwedische Nationalspieler fällt damit acht bis zehn Wochen aus, der Eingriff erfolgt nach der Bundesliga-Saison. Johansson ist in dieser Spielzeit der beste Feld-Torschütze des THW. | 30.05.2024 12:45