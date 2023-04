Stand: 01.04.2023 19:36 Uhr Oldenburgs Handballerinnen verpassen Pokalfinale

Vorjahresfinalist VfL Oldenburg hat das Endspiel um den DHB-Pokal der Frauen verpasst. Die Handballerinnen aus Niedersachsen unterlagen beim Final Four in Stuttgart im Halbfinale der HSG Bensheim/Auerbach mit 26:31 (12:16). Merle Carstensen war mit acht Treffern beste Werferin der Oldenburgerinnen, die am Sonntag (14.30 Uhr) im Spiel um Platz drei auf die TuS Metzingen treffen. | 01.04.2023 19:36