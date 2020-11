Stand: 22.11.2020 18:40 Uhr Oldenburgs Handballerinnen mit Kantersieg in EM-Pause

Die Spielerinnen des VfL Oldenburg haben am Sonntag in der Handball-Bundesliga einen 33:21 (17:10)-Kantersieg gegen die Kurpfalz Bären gefeiert. Im letzten Spiel vor der EM-Pause hatte der punktlose Tabellenletzte keine Chance gegen die favorisierten Niedersächsinnen. Die Nordclubs finden sich alle in der unteren Hälfte der Tabelle wieder. Oldenburg ist Zwölfter. Tabelle | 22.11.2020 18:40