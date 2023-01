Stand: 25.01.2023 21:11 Uhr Oldenburgs Handballerinnen erreichen Final Four um DHB-Pokal

Die Handballerinnen des VfL Oldenburg haben das Final Four um den DHB-Pokal erreicht. Das Team von Trainer Niels Bötel setzte sich am Mittwochabend in der Runde der letzten Acht bei den klassentieferen Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten deutlich mit 34:25 (18:11) durch. Merle Carstensen war mit fünf Treffern erfolgreichste Schützin für die Oldenburgerinnen. Sarah Lamp traf für die Gastgeberinnen am häufigsten (sieben Tore). Ergebnisse DHB-Pokal der Frauen | 25.01.2023 21:10