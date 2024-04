Stand: 01.04.2024 16:32 Uhr Oldenburgerin Senß fehlt DFB-Fußballerinnen in EM-Qualifikation

Fußball-Nationalspielerin Elisa Senß wird die anstehenden EM-Qualifikationspartien verpassen. Die 26 Jahre alte Mittelfeldspielerin ist am 5. April (20.30 Uhr/live im Ersten) gegen Österreich und am 9. April (18.10 Uhr) gegen Island wegen einer nicht näher genannten Erkrankung nicht dabei, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Ostermontag mitteilte. Für die gebürtige Oldenburgerin nominierte Bundestrainer Horst Hrubesch Janina Minge vom SC Freiburg nach. | 01.04.2024 16:25