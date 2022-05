Stand: 29.05.2022 16:42 Uhr Oldenburger Handballerinnen unterliegen Bietigheim im Finale

Die Bundesliga-Handballerinnen des VfL Oldenburg haben den großen Coup im Finale des DHB-Pokals nicht geschafft. Beim Final Four in Stuttgart mussten sich die Niedersächsinnen im Endspiel der SG BBM Bietigheim mit 30:40 (12:17) geschlagen geben. Damit gelang dem Favoriten die Titelverteidigung und sogar das Triple in dieser Saison. Erfolgreichste Oldenburgerin war Merle Carstensen mit acht Toren. Der Buxtehuder SV verlor das Spiel um Platz drei gegen den Thüringer HC mit 27:30 (12:17). | 29.05.2022 16:40