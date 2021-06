Stand: 03.06.2021 10:47 Uhr Oldenburg holt BBL-Topscorer Michalak

Die Baskets Oldenburg haben für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL) einen Transfercoup gelandet. In Michal Michalak wechselt der Topscorer der laufenden Spielzeit (Punkteschnitt: 20,5) zu den Niedersachsen. Der 27 Jahre alte polnische Nationalspieler kommt vom Mitteldeutschen BC und erhält in Oldenburg einen Einjahresvertrag. "Ich denke, dass unsere Philosophie in der Offensive ideal zu Michal passt und er einer der Schlüsselspieler unserer Offensive sein wird", sagte Baskets-Coach Mladen Drijencic. | 03.06.2021 10:46