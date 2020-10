Stand: 04.10.2020 11:01 Uhr Oldenburg gibt Comeback bei Handball Luchsen

Die ehemalige Buxtehuder Handballerin Jessica Oldenburg kehrt nach ihrer Babypause zurück in die Bundesliga. Beim Aufsteiger Handball Luchse Buchholz 08-Rosengarten unterschrieb die Rückraumspielerin einen Zweijahresvertrag. "Es ist toll, dass wir uns mit so einer erfahrenen und leistungsstarken Spielerin verstärken können. Die Verhandlungen verliefen sehr harmonisch und einvernehmlich", sagte Geschäftsführer Sven Dubau am Sonntag. | 04.10.2020 11:01