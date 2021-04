Stand: 04.04.2021 19:24 Uhr Oldenburg feiert Rekord-Auswärtssieg - auch Towers gewinnen

Die Baskets Oldenburg haben den höchsten Auswärtssieg der Club-Historie gefeiert. Ihren BBL-Rekord verpassten sie nur um einen Zähler. Die Niedersachsen setzten sich am Ostersonntag mit 116:66 (48:32) in Würzburg durch. Bester Werfer im Team von Trainer Mladen Drijencic war Keith Hornsby, dem 25 Punkte gelangen. Neuzugang Tomislav Gabric steuerte bei seinem Debüt 20 Zähler bei. Beim 76:64 (42:25) der Hamburg Towers in Bamberg traf Maik Kotsar mit 22 Punkten am besten. Ergebnisse und Tabelle der BBL | 04.04.2021 19:21