Stand: 21.05.2021 13:16 Uhr Ocik mit Deutschland-Achter zurück in der Erfolgsspur

Der Deutschland-Achter hat in die Erfolgsspur zurückgefunden. Sechs Wochen nach dem enttäuschenden vierten EM-Rang deutete das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) am Freitag mit einem Sieg zum Auftakt des Weltcups auf dem Luzerner Rotsee einen deutlichen Formanstieg an. Anders als bei den kontinentalen Titelkämpfen in Italien kam die Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) am Freitag vor den Konkurrenten aus Großbritannien ins Ziel und geht damit als Favorit in das Finale am Sonntag. | 21.05.2021 13:15