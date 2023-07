Stand: 09.07.2023 18:17 Uhr Oberbeck und Ammann holen DM-Titel über 800 Meter

Luis Oberbeck hat über die 800 Meter seinen ersten deutschen Meistertitel gewonnen. Der 23 Jahre alte Läufer von der LG Göttingen setzte sich in Kassel in 1:47,48 Minuten vor dem Frankfurter Dennis Biederbick (1:47,84) durch. Bei den Frauen holte Alina Ammann vom TuS Esingen (Schleswig-Holstein) sensationell Gold. Sie siegte in 2:01,42 Minuten vor der Münchner Abonnementsmeisterin Christina Hering (2:01,46). Die HSV-Staffel verpasste hingegen den Titelgewinn über 100 Meter. Paul Erdle, Matti Wellm, Moritz Mainka und Schlussläufer Lucas Ansah-Peprah mussten sich in 39,49 Sekunden (Hamburger Rekord) nur der TV Wattenscheid 01 (39,09) geschlagen geben. | 09.07.2023 18:17