Stand: 02.11.2024 19:30 Uhr Nullnummer zwischen Hannover II und Alemannia Aachen

In einer ereignisarmen Partie haben sich in der Dritten Liga Alemannia Aachen und Hannover II am Sonnabend leistungsgerecht mit 0:0 getrennt. Die Fußballer aus Niedersachsen liegen in der Tabelle dank des Punktgewinns nun auf Rang 17. | 02.11.2024 19:10