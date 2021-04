Stand: 08.04.2021 21:10 Uhr Nordhorn-Lingen verpasst Überraschung bei Rhein-Neckar Löwen

Die HSG Nordhorn-Lingen hat eine Überraschung in der Handball-Bundesliga bei den Rhein-Neckar Löwen verpasst. Die Mannschaft von Trainer Daniel Kubes unterlag in Mannheim 26:30 (12:17). Ihre stärkste Phase hatten die Niedersachsen dabei Mitte der zweiten Hälfte, als sie nach dem Fünf-Tore-Pausenrückstand auf einen Treffer verkürzten 23:24 (47.). Doch danach zogen die Löwen das Tempo wieder an und davon. Beste Werfer für Nordhorn-Lingen waren Robert Weber mit acht und Dominik Kalafut mit fünf Toren. | 08.04.2021 21:00