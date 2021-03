Stand: 01.03.2021 12:22 Uhr Niners in Quarantäne: Towers-Gastspiel in Chemnitz fällt aus

Das für Sonntag geplante Spiel des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers bei den Niners Chemnitz fällt aus. Wie die Hamburger am Montag mitteilten, hat der Liga-Verband BBL einem Antrag der Chemnitzer auf eine Verlegung der Partie zugestimmt. Bei den Niners hatte es in der vergangenen Woche einen positiven Corona-Test gegeben. Da das Team des Tabellen-Neunten nun bis Sonnabend in Quarantäne ist, wurde die Partie gegen die siebtplatzierten Hanseaten abgesetzt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Ergebnisse und Tabelle | 01.03.2021 12:31