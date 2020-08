Stand: 24.08.2020 11:43 Uhr

Nigerianer Aremu vor Wechsel zum FC St. Pauli

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli steht vor dem Abschluss seines nächsten Transfers. Laut übereinstimmenden Medienberichten muss der Nigerianer Afeez Aremu nur noch den Gesundheitscheck in der Hansestadt bestehen. Der 20 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler kommt vom norwegischen Erstligaclub IK Start Kristiansand. Seine Stärken liegen in der robusten Zweikampfführung und dem Spielaufbau. In der laufenden Saison der norwegischen Eliteserie absolvierte er vier Spiele. Für Kristiansand bestritt er seit März 2018 63 Pflichtspiele und erzielte dabei fünf Tore. Transfergerüchte | 24.08.2020 11:40