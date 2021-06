Stand: 30.06.2021 12:58 Uhr Niedersachsens Judoka Scoccimarro fährt zu Olympia

Niedersachens beste Judoka Giovanna Scoccimarro vom MTV Vorsfelde ist wie erwartet für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert worden. Der Deutsche Olympischen Sportbund bestätigte am Mittwoch den Vorschlag des Deutschen Judo-Bundes und machte die Nominierung damit offiziell. Scoccimarros teaminterne Konkurrentin Miriam Butkereit vom TSV Glinde ist lediglich als Ersatzstarterin für Tokio vorgesehen. Die 23 Jahre alte Scoccimarro startet in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm und lag in allen relevanten Ranglisten über Monate vor Butkereit. | 30.06.2021 12:57