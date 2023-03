Stand: 13.03.2023 15:25 Uhr Niedersachsenderby: Polizei verbietet Glasflaschen in Zügen und auf Bahnhöfen

Vor dem Niedersachsenderby in der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 am Sonntag (ab 13.30 Uhr im NDR Livecenter) hat die Bundespolizeidirektion Hannover ein temporäres Mitführverbot von Glasflaschen und Glasbehältnissen sowie Getränkedosen in Zügen, auf Bahnhöfen und auf festgelegten Bahnstrecken erlassen. Der Gültigkeitszeitraum dieser Allgemeinverfügung umfasse laut Polizei den Zeitraum von 08 Uhr bis 13.30 Uhr und von 15 Uhr bis 20.30 Uhr. |13.03.2023 13:13