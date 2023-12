Stand: 13.12.2023 11:57 Uhr Niederlande beziehen EM-Quartier in Wolfsburg

Die niederländische Nationalmannschaft bezieht ihr Quartier während der Fußball-Europameisterschaft in Wolfsburg. Das gab der Verband am Mittwoch bekannt. Bei dem Turnier im kommenden Jahr in Deutschland wird die Auswahl von Trainer Ronald Koeman im Ritz-Carlton-Hotel unterkommen und im Stadion der Wolfsburger Bundesliga-Frauen trainieren. | 13.12.2023 11:57