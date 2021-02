Stand: 17.02.2021 21:52 Uhr Niederlagen für TSV Giesen Grizzlys und SVG Lüneburg

Die TSV Giesen Grizzlys haben am 19. Spieltag der Volleyball-Bundesliga der Männer einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Niedersachsen unterlagen am Mittwochabend in eigener Halle den Volleyball Bisons Bühl mit 1:3 (25:22, 20:25, 24:26, 23:25). Die SVG Lüneburg musste sich beim Tabellendritten Berlin Volleys unglücklich mit 2:3 (25:23, 25:19, 20:25, 19:25, 14:16) geschlagen geben. Ergebnisse und Tabelle | 17.02.2021 21:50