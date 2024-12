Stand: 31.12.2024 08:45 Uhr Niederlagen für Schröder und Theis in der NBA

Dennis Schröder hat mit den Golden State Warriors in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eine weitere bittere Niederlage kassiert. Gegen das Überraschungsteam der Cleveland Cavaliers unterlagen die Warriors deutlich mit 95:113. Der Braunschweiger kam auf zwölf Punkte und vier Rebounds sowie drei Assists. Die New Orleans Pelicans mit Daniel Theis verloren derweil auch das zehnte Spiel in Serie. Beim 113:116 gegen sein Ex-Team Los Angeles Clippers kam der Salzgitteraner in etwas mehr als zehn Minuten auf dem Parkett zu sechs Punkten und je zwei Rebounds und Blocks. | 31.12.2024 08:45