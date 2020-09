Stand: 13.09.2020 10:06 Uhr

Niederlagen für Buxtehude und Buchholz 08/Rosengarten

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV haben in der Bundesliga ihren ersten Dämpfer erlitten. Am zweiten Spieltag unterlag das Team von Dirk Leun vor 200 Zuschauern beim Aufsteiger SV Union Halle-Neustadt mit 23:25 (13:12). "Das war ein richtig schlechtes Spiel von uns und in vielen Bereichen mangelhaft", sagte Leun. Die HL Buchholz 08/Rosengarten verlor bei der HSG Bensheim/Auerbauch mit 25:27 (12:14) auch ihr zweites Spiel. Marleen Kadenbach war mit neun Toren erfolgreichste Werferin beim Neuling.