Stand: 23.02.2025 08:10 Uhr Niederlage zu Hause für FC Mecklenburg Schwerin

In der Fußball-Verbandsliga ist der FC Mecklenburg Schwerin mit einer Niederlage in die Rückrunde gestartet. Der FCM verlor zu Hause mit 0 zu 1 gegen den Penzliner SV - und musste nach der Niederlage auch die Tabellenführung abgeben. Das Tor des Tages fiel in der 61. Minute - Lukesch traf für die Gäste. Für den FCM ist es erst die zweite Niederlage in dieser Saison. Kommende Woche sind die Schweriner zu Gast in Pastow.

