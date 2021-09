Stand: 02.09.2021 15:07 Uhr Neuzugang Weiser: "Werder ist für mich kein Zweitligist"

Werder-Neuzugang Mitchell Weiser will den Wechsel nach Bremen in die Zweite Liga nicht als Rückschritt verstehen. "Natürlich war die Zweite Liga nicht mein Ziel, aber Bremen ist für mich kein Zweitligist", sagte der 27-Jährige am Donnerstag bei seiner Vorstellung im Weserstadion. "Deswegen habe ich mich entschieden, das zu machen." Weiser hatte eigentlich gar nicht mehr mit einem Wechsel gerechnet. "Es gab keine anderen Angebote. Es hat sich in einer halben Stunde entschieden, weil ich keine anderen Optionen hatte." | 02.09.2021 15:05