Stand: 20.06.2023 16:51 Uhr Neuzugänge bei Löwen Braunschweig und Rasta Vechta

Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig hat TJ Crocket Jr. für zwei Jahre unter Vertrag genommen. Der 23 Jahre alte Combo Guard kommt aus Bochum zu den Niedersachsen. In der abgelaufenen ProA-Saison war er mit 18,5 Punkten im Schnitt bester Scorer der Liga. Rasta Vechta hat Nat-Sidi Diallo für die kommende Spielzeit in der BBL verpflichtet. Der 23-jährige Center kehrt nach dem Aufstieg Vechtas zu seinem alten Verein zurück, für den er bereits in der Jugend gespielt hat. | 20.06.2023 16:50