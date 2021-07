Stand: 29.07.2021 15:49 Uhr Neue Termine für MSV-Spiele gegen Havelse und in Osnabrück

Die beiden wegen Corona-Fällen ausgefallenen Drittliga-Partien des MSV Duisburg sind neu angesetzt worden. Am 8. August (13 Uhr) tritt der MSV zu Hause gegen Aufsteiger TSV Havelse an, am 18. August (19 Uhr) sind die "Zebras" zu Gast beim VfL Osnabrück. | 29.07.2021 15:47