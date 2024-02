Stand: 13.02.2024 14:49 Uhr Nations League: Hrubesch nominiert Wolfsburgerin Endemann für Finalturnier

Im Finalturnier der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris setzt Fußball-Interimsbundestrainer Horst Hrubesch auf eine Debütantin vom VfL Wolfsburg. Erstmals ist Offensivkraft Vivien Endemann dabei. Die DFB-Auswahl tritt am 23. Februar im Halbfinale der Nations League zunächst in Lyon an (21 Uhr/live im Ersten). Geht das Duell mit den als Gastgeber automatisch qualifizierten Französinnen verloren, reicht auch der dritte Platz für die Olympia-Teilnahme. Je nach Spielausgang trifft Deutschland im Finale oder im Spiel um Platz drei in Sevilla auf Weltmeister Spanien oder in Heerenveen auf die Niederlande. | 13.02.2024 14:46