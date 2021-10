Stand: 01.10.2021 15:01 Uhr Nations League: Belgien mit VfL-Duo Casteels und Lukebakio

Torhüter Koen Casteels und Stürmer Dodi Lukebakio vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zählen zum Aufgebot der belgischen Nationalmannschaft für das Finalturnier der Nations League. Roberto Martinez nominierte das VfL-Duo neben vier weiteren Bundesliga-Legionären. Belgien trifft am 7. Oktober im Halbfinale in Turin auf Weltmeister Frankreich. Wout Weghorst wurde indes für die WM-Qualifikationsspiele der Niederlande in Lettland (8. Oktober) und gegen Gibraltar (11. Oktober) nominiert. | 01.10.2021 15:00