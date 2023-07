Stand: 10.07.2023 08:43 Uhr Nationalspielerin Huth und ihre Frau erwarten Nachwuchs

Fußball-Nationalspielerin Svenja Huth und ihre Ehefrau Laura erwarten nach der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland erstmals Nachwuchs - dank künstlicher Befruchtung in Spanien. "Wir haben uns für die ROPA-Methode entschieden. Das bedeutet, dass mir Eizellen entnommen wurden und meine Eizelle dann befruchtet wurde und befruchtet dann letztlich bei Laura eingesetzt wurde und wir dementsprechend dann beide verbunden sind", erklärte die 32 Jahre alte Außenbahnspielerin vom VfL Wolfsburg. Das Paar erwartet im September einen Jungen. Huth weiter: "Im Fußballerleben wird das gar nicht so viel verändern, aber im Privaten." | 10.07.2023 08:17