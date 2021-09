Stand: 07.09.2021 13:27 Uhr Nationalmannschaft ohne Wolfsburgs Baku gegen Island

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Mittwoch ohne Ridle Baku zum WM-Qualifikationsspiel gegen Island in Reykjavik an. Der Außenverteidiger kehrt vorzeitig zum VfL Wolfsburg zurück, weil Bundestrainer Hansi Flick nur 20 Feldspieler und drei Torhüter in den Kader nehmen darf. Er verzichte nicht aus Leistungsgründen auf Baku, betonte Flick. Es mache aber gegenüber den Vereinen keinen Sinn, einen überzähligen Spieler mitzunehmen. | 07.09.2021 13:22