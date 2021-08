Stand: 19.08.2021 19:17 Uhr Nationalelf-Ärger um Wolfsburgs Brekalo

Fußballprofi Josip Brekalo hat in seiner kroatischen Heimat Ärger bei der Nationalmannschaft. Für die anstehenden Länderspiele Anfang September in Russland, in der Slowakei und gegen Slowenien ist der Offensivmann nicht nominiert - er habe schechte Stimmung im Team verbreitet und erfahrenen Nationalspielern zu wenig Respekt entgegengebracht. Der 23-Jährige weist via Instagram alle Vorwürfe zurück und spricht von "groben Erfindungen und absoluten Unwahrheiten". | 19.08.2021 19:16