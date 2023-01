Stand: 04.01.2023 16:54 Uhr Nase gebrochen - Zwangspause für Hansa-Profi Thill

Mittelfeldspieler Sebastien Thill vom Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock wird aufgrund einer Gesichtsverletzung vorerst nicht die Reise mit der Mannschaft in das Trainingslager in Belek (Türkei) antreten können. Der Luxemburger hat sich beim Nachmittagstraining am Dienstag bei einem Zweikampf die Nase gebrochen. Thill wurde am Mittwoch in Rostock operiert, teilte der FC Hansa mit. Er müsse aber vorerst einige Tage mit dem Training aussetzen. | 04.01.2023 16:52