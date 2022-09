Stand: 07.09.2022 13:02 Uhr Nächstes HSV-Talent verletzt: Heil fällt wochenlang aus

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss mehrere Wochen auf Außenangreifer Ogechika Heil verzichten. Wie der HSV am Mittwoch mitteilte, zog sich der 21-Jährige beim Training am Vortag einen einen Teileinriss einer Faszie im linken Fuß zu. Das hätten "eingehende Untersuchungen" ergeben. Heil ist nach Anssi Suhonen und Omar Megeed bereits der dritten Youngster, der bei den Hanseaten verletzungsbedingt ausfällt. Der Tabellenzweite spielt am Freitagabend (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim Nordrivalen Holstein Kiel. | 07.09.2022 13:01